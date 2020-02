Gedenken an große Künstler

Mosbach.Zum 250. Mal jähren sich die Geburtstage zweier großer deutscher Künstler. Begegnet sind sie sich zwar nie, aber sie feiern trotzdem zusammen: der Dichter Friedrich Hölderlin, geboren am 20. März 1770 in Lauffen am Neckar und der Komponist Ludwig van Beethoven, am 16. Dezember in Bonn am Rhein geboren.

Mosbach ehrt diese beiden Künstler im Jahresverlauf mit 16 Veranstaltungen. Die Reihe startet am Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr im Großen Musiksaal. Vom Nicolaus-Kistner-Gymnasium (NKG) gestalten diesen kreativen Brückenschlag „in love“ am Valentinstag mit Musik, Literatur und Theater die Schüler der Musikklassen und die Kurse Literatur und Theater der Kursstufe 1.

Beim Gedenken an Hölderlin liegt ein Schwerpunkt auf der Darstellung seines Lebens, so in dem Film „Hälfte des Lebens“ sowie der Darstellung von Peter Härtlings Hölderlin-Biografie. Texte des Dichters wiederum werden in einer Lesung der Badischen Landesbühne, im Film Klaus Michael Grübers und in einem kleinen Seminar zu Hölderlins Gedichten zu betrachten sein. Der „Basis-Vortrag“ am 26. März fasst Leben und Werk zusammen.

Anders bei Beethoven: Hier werden mehr oder weniger bekannte Werke des Komponisten in neuen Zusammenhängen zum Klingen gebracht. Etwa beim Konzert des Auguste-Pattberg-Gymnasiums, beim Auftritt des Jazz-Bassisten Dieter Ilg, bei „Beethoven in der Kleinstadt“, in einem Liederabend, im Kinderkonzert der Musikschule, beim Trio Gaspard sowie bei der Begegnung mit Beethovens einziger Oper „Fidelio“.

Drei der Veranstaltungen stellen eine Verbindung zwischen den beiden Geburtstagskindern her: Das Nicolaus-Kistner-Gymnasium verbindet die beiden „in love“. Das Konzert in der Stiftskirche koppelt ein Beethoven-Werk mit einem Text Hölderlins, und das Musik-Forum der Musikschule verbindet Musik des einen mit Texten des anderen Jubilars.

Der Flyer zur Veranstaltungsreihe ist bei den einzelnen Veranstaltern sowie in der Tourist Information am Marktplatz erhältlich.

