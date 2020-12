Gebäude geschlossen

Mosbach.Das Landratsamt schließt seine Gebäude ab Mittwoch für den Publikumsverkehr. Wie im Frühjahr werden die allgemeinen Sprechzeiten vorübergehend aufgehoben. Die Mitarbeiter stehen bei Anfragen nach wie vor nach Terminvereinbarung zur Verfügung. Anfragen sollen zunächst telefonisch oder per E-Mail gestellt werden. Zudem wird es vor jedem Gebäude einen Aushang mit zentralen Telefonnummern geben, über die auch vor Ort einzeln Einlass gewährt werden kann.

Die Zulassungsstellen in Mosbach und Buchen bleiben geöffnet. Es wird eine begrenzte Anzahl an Kunden in die Schalterräume gelassen. Den Kunden der Zulassungsstellen wird auch eine Terminvereinbarung empfohlen. Diese kann unter Telefon 06261/841333 für die Zulassungsstelle Mosbach, unter Telefon 06281/52121355 Buchen oder online über www.neckar-odenwald-kreis.de erfolgen.

