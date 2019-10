Folgen der Klimaerwärmung für den heimischen Garten

Trienz.Zahlreiche Interessierte haben sich zum Thema „Klimawandel und die Auswirkungen auf den Garten“ informiert: Auf Einladung der Siedlergemeinschaft Trienz beleuchtete Gartenexperte Sven Görlitz, inwieweit die Wetterextreme der vergangenen Jahre mit der Klimaerwärmung zusammenhängen, welche Insekten und Pflanzen davon profitieren – und welche nicht. „Jetzt ist jeder Gartenbesitzer gefragt, etwas für vielfältige, blühende und vor allem grüne Gärten zu tun – für ein lebenswertes Wohnumfeld“, so Görlitz.

Besonders die Grüne Reiswanze oder die marmorierte Baumwanze haben es sich in diesem Jahr in den Gärten bequem gemacht. „Durch steigende Temperaturen und wachsenden Warenverkehr nimmt aber auch der Befallsdruck durch Pflanzenkrankheiten, Schädlinge und weitere neue Arten zu“, erklärte Görlitz. „Beispielsweise baut die Kirschessigfliege im Laufe des Sommers große Populationen auf und schädigt Brombeeren, Weintrauben, Herbsthimbeeren und Pflaumen. In diesem Jahr gibt es besonders viele Wanzen, die sich anscheinend in dem trockenen, warmen Klima wohlfühlen.“

Kaum Nacktschnecken

Auch viele Pflanzenarten, die bisher kaum eine Rolle gespielt haben, treten plötzlich verstärkt auf, wie zum Beispiel der Götterbaum und der rote Horn-Sauerklee, dem auch selbst anhaltende Trockenheit nichts ausmacht. „Gartenbesitzer müssen sich grundsätzlich auf viele Veränderungen einstellen“, erklärte Görlitz seinen Zuhörern. „Aber nicht alles ist unbedingt negativ: Durch die Trockenheit im vergangenen Jahr wurden Nacktschnecken stark dezimiert und traten nicht so stark in Erscheinung wie sonst. Das ist doch auch mal was.“

