Fast einhundert Jahre alt und dennoch aktueller denn je

Mosbach.Die Karikatur „Das Kanzlerkarussell“, gezeichnet von Karl Arnold (1883 bis 1953) und untertitelt mit „Ikarische Spiele“ (eine spezielle Art der Artistik), war ursprünglich im Simplicissimus vom 7. Juli 1923 erschienen. Zur Zeit ist sie im Erdgeschoss des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis in Mosbach zu sehen. Bei der Betrachtung einiger der sehr gut gezeichneten und mit spitzer Feder auf den Punkt gebrachten Darstellungen fällt auf, dass sie noch erstaunlich aktuell wirken.

Viele Verleumdungen

Die meisten Karikaturen erschließen sich auf den ersten Blick auch ohne Kenntnis der damaligen Gegebenheiten. Dabei springt besonders ins Auge, wie verletzend und zutiefst verleumderisch die Politiker vor fast einhundert Jahren dargestellt wurden. So soll der erste demokratisch gewählte Reichspräsident der Weimarer Republik Friedrich Ebert (1871 bis 1925) nicht weniger als 200 Verleumdungsprozesse geführt haben. Karikaturisten wie etwa Georg Grosz, Olaf Gulbransson oder der besagte Karl Arnold, die etwa für den Simplicissimus oder den Kladderadatsch zeichneten, gehörten zu den aggressivsten „Bildsatirikern ihrer Zeit“, so Professor Dr. Walter Mühlhausen, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg.

Die Ausstellung „Darüber lacht die Republik – Friedrich Ebert und ,seine’ Reichskanzler in der Karikatur“, organisiert von der Stiftung und kuratiert von Dr. Regine Konzack, wirft einmal mehr die Frage auf, „was Satire darf“. Die Schau im Foyer und im ersten Stock des Landratsamtes in der Neckarelzer Straße, die bis zum 20. Mai 2020 zu den üblichen Öffnungszeiten des Amtes zu sehen sein wird, zeigt dabei auch, wie sehr die Deutschen 1918 noch dem Kaiserreich nachhingen und die demokratisch gewählten Politiker der Weimarer Republik regelrecht verachteten.

Fest machen lässt sich das an einem „Badehosenbild“ des Sozialdemokraten und gelernten Sattlers Ebert, das ihm über seine gesamte Zeit als Reichspräsident von 1919 bis 1925 anhaften sollte. Während die einen auf Eberts bürgerliche Herkunft abzielten, war er für die anderen, etwa die Kommunisten, ein Arbeiterfeind. Die Karikaturen zeigen außerdem, dass die häufigen Regierungswechsel der Weimarer Republik ein populäres Thema waren und mitunter als „Schwerst- oder Zangengeburt“ dargestellt wurden. Die Auswahl der Blätter erfolgte dabei nach optischen und künstlerischen Gesichtspunkten und sei keineswegs repräsentativ, betonte Prof. Dr. Mühlhausen.

25,1 Millionen Einträge

Dass Landrat Dr. Achim Brötel zur Ausstellungseröffnung nach einer „wahrhaft denkwürdigen Kreistagssitzung in Schefflenz“ unbedingt das Grußwort sprechen wollte, hatte auch persönliche Gründe. Ebert, so der Landrat, sei selbst 95 Jahre nach seinem Tod für viele Menschen immer noch ein Begriff und mit 25,1 Millionen Einträgen in der Suchmaschine Google übertrifft er bei weitem die aktuellen SPD-Vorsitzenden.

Auch Kreistagsmitglied MdL Georg Nelius wie auch sein MdL-Vorgänger Gerd Teßmer sowie die SPD-Kreistagsvorsitzende Heide Lochmann ließen es sich nicht nehmen, die Ausstellungseröffnung zu besuchen.

Der Ebert’sche Stammbaum hat Wurzeln, die bis in den Neckar-Odenwald-Kreis reichen, stammte doch sein Vater Franz Karl Ebert aus dem Limbacher Ortsteil Krumbach und seine Mutter Katharina Ebert, geborene Hinkel, aus Neckargerach. Das damalige Wohnhaus der Eberts existiert nicht mehr, aber seit 1996 gibt es in Krumbach wieder eine kleine Gedenkstätte, die bereits nach Eberts Tod errichtet, aber von den Nationalsozialisten zerstört wurde.

Brötel selbst lernte in der Zeit seines Studiums im damals noch analogen Zeitalter der Zimmersuche die verwitwete Gertrud Ebert kennen, die mehr als 30 Jahre mit Eberts viertem Sohn Karl verheiratet war, der von 1946 bis 1964 als SPD-Abgeordneter dem baden-württembergischen Landtag angehörte. Eberts Schwiegertochter Gertrud hatte damals den Studenten Brötel als Untermieter bei sich aufgenommen. Der Landrat bezeichnete die Ausstellung deshalb als eine „Zeitreise zurück in sein eigenes Leben“. Übrigens hat Gertrud Ebert den Reichspräsidenten wegen seines frühen Todes nicht kennengelernt. Sie selbst ist vor zehn Jahren verstorben, wie Dr. Mühlhausen zu berichten wusste. hil

