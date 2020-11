Gundelsheim.Noch völlig unklar ist die Ursache eines Feuers in der Nacht auf Samstag im Gundelsheimer Ortsteil Tiefenbach. Der Brand wurde gegen 2.20 Uhr bei der Rettungsleitstelle gemeldet. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand ein Fahrzeug in Flammen. Trotz umgehender Löscharbeiten entstand an dem Chrysler Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob das Feuer im Zusammenhang mit mehreren Bränden im Bereich Gundelsheim steht. Wer im Zusammenhang mit dem aktuellen Fall ver-dächtige Wahrnehmungen gemacht hat, kann sich unter Telefon 01731/1044444 bei der Kriminalpolizei in Heilbronn melden.

