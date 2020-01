„Es darf keine Denkverbote geben“

Mosbach.Beim Neujahrsempfang der Stadt Mosbach blickte Oberbürgermeister Michael Jann zurück und nach vorne. Es war ein Jahr mit geringen finanziellen Spielräumen. Trotzdem sei es gelungen nicht nur Pflichtaufgaben, sondern auch freiwillige Leistungen wie den „Mosbacher Sommer“ und die Erlebnismärkte zu stemmen. Daran wolle man festhalten. Auch das ehrenamtliche Engagement der Vereine wie auch Musik- und Volkshochschule sollen weiterhin gefördert werden.

Seine Rede hatte er unter das Motto „Sanierung“ gestellt. So sollen alle 19 Kindertageseinrichtungen in Mosbach baulich zukunftsfähig gemacht werden. Zwei große Schulsanierungen wie die der denkmalgeschützten Grundschule Diedesheim und der Pestalozzi-Realschule hob das Stadtoberhaupt besonders heraus. An der Beseitigung des vorhandenen Sanierungsstaus auch an anderen Gebäuden sowie an Straßen und Kanälen werde gearbeitet.

Florierendes Gewerbegebiet

Auch über die Parkplatzsituation bis zu Entwicklungen im interkommunalen Gewerbegebiet Tech-N-O konnte Jann Neues berichten. In diesen Tagen läuft die Wiederinbetriebnahme von 150 Parkplätzen im Parkhaus im Obertorzentrum an. Und im interkommunalen Gewerbegebiet siedelt sich das Schweizer Unternehmen Interroll an, ein Anbieter von Lösungen für den Materialfluss in Betrieben des verarbeitenden Gewerbes. Dafür erwarb und erschließt die Firma 16 Hektar auf eigene Kosten im dritten Bauabschnitt des Gewerbegebiets. Bereits zuvor hatte sich die Firma MPDV zwei Hektar als Flächenreserve, die das weitere Wachstum der Firma in der Region sichern soll, im interkommunalen Gewerbegebiet gekauft. Dies wertete das Stadtoberhaupt als klares Bekenntnis von MPDV zur Region.

Auch die Erhöhung der Kreisumlage nahm einen wichtigen Platz in Janns Neujahrsansprache ein. Selbst vor dem Hintergrund einer Rekordgewerbesteuereinnahme von knapp 13,3 Millionen Euro treffe die Erhöhung der Kreisumlage um zunächst drei Prozentpunkte die Kommune schwer. 2020 werde die Umlage um 1,7 Millionen Euro höher ausfallen und mit insgesamt 11,2 Millionen Euro zu Buche schlagen. Dennoch solle an der Steuerschraube im kommenden Jahr nicht gedreht werden, versicherte Jann.

Vor dem Hintergrund des Defizits von rund zwölf Millionen Euro der Neckar-Odenwald-Kliniken bekräftigte der Oberbürgermeister seine Äußerungen, sich in der Umstrukturierungsphase nach einem „strategischen Partner aus dem Bereich der privaten Krankenhausträger“ umzusehen.

Es dürfe „keine Denkverbote“ geben, da ein nochmaliges Defizit in zweistelliger Millionenhöhe für die kommunalen Haushalte nicht mehr verkraftbar sei. Weiter sprach sich Jann gegen eine Schließung der Geburtshilfe am Standort Mosbach aus und bezeichnete den Umsetzungszeitraum Umstrukturierungskonzeptes als „ambitioniert“.

Umfragen unter 80 angehenden Eltern in Mosbach hätten außerdem ergeben, dass nur zehn Prozent bereit wären, eine Entbindung am Standort in Buchen ins Auge zu fassen. Jann fragte nach den Investitionskosten am Standort Buchen und, ob die bis 2022 geforderten 800 Geburten an diesem Standort erreicht würden? Angesichts dieser für ihn offenen Fragen mutmaßte das Stadtoberhaupt: „Wenn nicht, haben wir dann überhaupt keine Geburtshilfe mehr im Kreis?“

Spontanen Beifall gab es für den Appell des Stadtoberhaupts, das vorgelegte Konzept in dieser Hinsicht seitens des Aufsichtsrats der Kliniken und des Kreistags zu überdenken. Er forderte die Verantwortlichen auf, auch den von ärztlicher Seite eingebrachten Vorschlag, die Gynäkologie in Buchen zu konzentrieren und die Geburtshilfe in Mosbach zu belassen, zu prüfen.

Danach nahm Jann seine Zuhörer mit auf eine Zeitreise in Sachen Mosbacher Stadtentwicklung, einschließlich der Stadtteile Neckarelz und Diedesheim. Er beleuchtete, unterstützt von Luftbildern, die Sanierungsverfahren in der Großen Kreisstadt seit Mitte der 1970er Jahre bis heute. Neben weiteren privaten Sanierungsverfahren stehe, so Jann, in den kommenden Jahren das Mosbacher Rathausareal im Mittelpunkt. Das Rathaus solle ausdrücklich im Zentrum der Altstadt bleiben. Im heutigen Zustand sei es aber weder barrierefrei, noch entspreche es den modernen Brandschutzverordnungen. Schäden an der mittelalterlichen Dachkonstruktion machten eine Reparatur dort noch in diesem Jahr erforderlich.

Mehr Toleranz

Gegen Ende appellierte Jann angesichts der „Verrohung der Sprache“ im gesellschaftlichen Umgang, und besonders in den sozialen Medien, zu mehr Toleranz gegenüber Mitbürgern mit anderen Meinungen und Auffassungen, bevor er mit einem Dank auch an die TBL Bigband Lohrbach, die den Empfang musikalisch umrahmt hatte, seine Rede schloss.

Die Neujahrsbrezel, die zum ersten Mal von Peter Schlär, Obermeister der Bäcker-Innung Neckar-Odenwald, übergeben wurde, steht für Glück, Gesundheit und Zufriedenheit. Sie wurde in der Backstube des Obermeisters gebacken und nicht aus einem ausländischen Teigling. Ihre Zutaten vom Mehl über die Eier bis zum Wasser aus dem Bereich Mudau stammen allesamt aus der Region, und somit ist die Brezel ein rein regionales Produkt.

Mit einem Seitenhieb auf das verpflichtende Bonsystem hatte Schlär anschließend die Lacher auf seiner Seite. Denn schließlich „ist sie nicht im Ladenkassensystem gebongt“ sondern „von mir gesponsert, es sind vier Pfund Teig“, schloss Schlär mit einem weiteren Seitenhieb in Richtung Finanzamt. hil

