Erfolgreicher Polizeieinsatz

Mosbach.Die Polizei in Mosbach behält Autoposer im Blick. Am Dienstag- und Mittwochabend fanden in der Stadt Kontrollen der örtlichen Szene statt, so die Beamten.

Am Dienstag wurden im Rahmen einer Veranstaltung zwölf Fahrzeuge kontrolliert. Acht Verkehrsteilnehmer wurden mit einem Verwarnungsgeld belegt. Unter anderem eine Frau, die mit dem Handy in der Hand Auto fuhr, ein Mann, der vor der Fahrt nicht nur seinen Wagen betankt hatte, sondern auch sich selbst, und ein Verkehrsteilnehmer, dessen Fahrzeug viel zu viel Lärm machte. In der Nacht auf Donnerstag kam es am Messplatz zu einer großen Kontrollaktion. Dabei wurden 38 Fahrzeuge der Tuning- und Poser-Szene überprüft. An sieben Fahrzeugen war aufgrund von technischen oder baulichen Mängeln die Betriebserlaubnis erloschen. Zweimal wurde eine Weiterfahrt untersagt, die Fahrer von zehn Fahrzeugen erhielten einen Mängelbericht. Einmal gab es eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, außerdem wurden drei Anzeigen wegen sonstigen Ordnungswidrigkeiten gefertigt. Ein Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt. Der Fahrer hatte sich der Kontrolle durch Flucht entzogen. Die Ermittlungen dauern an.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.06.2020