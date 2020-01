Neckar-Odenwald-Kreis.Berufe in Zeiten der Digitalisierung sind das Thema eines bundesweiten Mint-Forschungsprojektes „Do IT!“, das in Kooperation mit dem Nikolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach und der Beauftragten für Chancengleichheit des Neckar-Odenwald-Kreises stattfand.

Die Digitalisierung schafft für heranwachsende Generationen eine Reihe neuer beruflicher Möglichkeiten. Jungen Frauen und Männern stehen attraktive IT-Berufe offen, wobei Frauen trotz ihrer alltäglichen Nutzung von IT in der IT-Branche weiterhin unterrepräsentiert sind.

Was angehende Abiturienten von IT-Berufen halten, dieser Frage ging Markus Nöltner von der EBS Universität für Wirtschaft und Recht (Wiesbaden) im Rahmen des Mint-Projekts „Do IT!“ kürzlich zusammen mit Schülern des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums in Mosbach (NKG) nach. Im Zuge des von Professor Dr. Julia Krönung geleiteten und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts setzten sich die Schüler in einem Fragebogen mit ihrer eigenen Nutzung von IT sowie der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft auseinander. Anschließend tauschten sie sich mit Nöltner in einer offenen Frage-Antwort-Runde zu ihren eigenen beruflichen Möglichkeiten, insbesondere denen in der Wirtschaftsinformatik, aus.

Ziel des Forschungsprojekts Do IT! ist es, heranwachsende Generationen für IT-Berufe zu begeistern sowie die Chancengleichheit und Vielfalt in der IT-Branche zu erhöhen.

Angelika Bronner-Blatz, Beauftragte für Chancengleichheit im Neckar-Odenwald-Kreis, begleitet das Projekt seit dessen erster Phase und lädt Schulen im Landkreis ein, sich in das Projekt einzubringen.

