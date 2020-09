Eine künstlerische Raumzeitreise

Der Kunstverein Neckar-Odenwald eröffnete am Sonntag in Mosbach seine letzte Ausstellung für diese Saison. Gezeigt werden Arbeiten von Myriam Holme unter dem Titel „die gegend um morgen“.

Mosbach. Was ist das denn? Warum liegen hier Bruchstücke verstreut auf dem Boden? Wurde etwas zerstört? Ist das wirklich eine Kunstausstellung? Mit der Arbeit „die gegend um morgen“ im großen Ausstellungsraum des Kunstvereinsdomizils stellt Myriam Holme die Besucher des Alte Schlachthauses vor viele Fragen. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung vor dem Schlachthaus gab es zunächst eine kurze Begrüßung, untermalt vom Glockenläuten aus der Stadt, Kinderlachen und Hundegebell aus dem Park sowie Motorradlärm der nahen Bundesstraße. Danach schickte der Kunstvereinsvorsitzende Harald Kielmann die Gäste in Kleingruppen und mit Mundschutz auf einen fünfminütigen Erkundungsgang durch die Ausstellung.

Pure Seife

Anschließend gab Myriam Holme – wieder im Freien – im Künstlergespräch mit Kuratorin Ulrike Thiele Antworten auf die Fragen, die sich den Betrachtern stellten. Die Bruchstücke sind keineswegs zerschlagenes Glas oder Kunststoff, sondern eigens gegossene und dann gebrochene Elemente, zu kleinen Arrangements gelegt und jeweils in spezielles Licht gesetzt. Das Material: eine fein duftende pure Seife, ein bevorzugter Werkstoff von Myriam Holme.

Für ihr Malen mit Material sei Seife besonders geeignet, erläuterte die Künstlerin. Zumal sie durch die Bearbeitung mit den Händen Spuren hinterlasse. „Nichts Abgeschlossenes, keinen Stillstand“ gibt es für Myriam Holme. Ihre Arbeiten zeigen „eingefrorene Momente“, ihre Kunst vereint Elemente der Malerei mit denen der Skulptur, Collage und Installation. Überraschend und erhellend war auch der Einblick in den kreativen Prozess, den die 1971 geborene Mannheimerin im Gespräch mit Ulrike Thiele gab: In Vorbereitung der Ausstellung hatte sie in ihrem Atelier Konzepte für den Raum des Kunstvereinsdomizils „Altes Schlachthaus“ in Mosbach erarbeitet, wobei sie die ganze Höhe des historischen Gebäudes einbeziehen und unter anderem Kupferarbeiten aufhängen wollte.

Doch am Ort angekommen, habe sie sich „radikal“ vom favorisierten Konzept verabschiedet. „Bei allem, was von der Decke baumelt, hätte man sofort an die Schweine gedacht, das ging nicht“, so Holme mit Blick auf die Geschichte des Schlachthauses.

An diese sollte der Betrachter nicht erinnert werden; er soll nicht einmal nach oben zu den martialischen Haken schauen. Konsequent verändert Holme die Haltung des Betrachters und lenkt den Blick auf den Boden – zu den Bruchstücken in pastelligen Farbtönen von Hellblau bis Rosa, die man eigentlich nur in der Hocke genau betrachten kann.

Neuer Blickwinkel

Ausschließlich durch das große Tor kann man die Ausstellung betreten, wodurch der Raum viel weiter wirkt, so Holme. Tageslicht flutet nur durch die hohen Glastüren. Die Fenster sind verhängt, die „normale“ Eingangstür ist zu und verschmilzt beinahe mit der Wand. So ist der Raum fast reines Weiß, bis auf die jeweils speziell beleuchteten Material-Cluster am Boden. Vorsichtig gehen die Betrachter darum herum, bücken sich und betrachten die durch Papier und Tusche eingefärbten Seifen-Elemente mit den glitzernden Einsprengseln eingehend – auf der Suche nach Antworten.

Der zweite Teil der Ausstellung ist im Vorraum und Café des Schachthauses untergebracht, wobei Myriam Holme dort die ganze Höhe des Gebäudes nutzt. Als Zitat und Hinweis auf die anfängliche Ausstellungsidee hängt eine Kupferspirale vor und neben vier eindrucksvollen bildnerischen Arbeiten. Auch hier erhellten die Erklärungen zum Herstellungsprozess, aber die Werke beeindrucken auch ohne diese Information.

In seinem kurzen Blick auf den Werdegang Myriam Holmes nannte Kielmann das Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe, zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen, Gastprofessuren, Lehraufträge und Stipendien. Besonders verwies er auf den Sparda Kunstpreis „Erweiterte Malerei“, den die Künstlerin 2017 bekam. 2019 wurde sie für die beste Einzelshow auf der Art Karlsruhe ausgezeichnet. Im Kunstmuseum Stuttgart seien eindrucksvolle Arbeiten von Myriam Holme zu sehen, die Verwandtschaft mit den Arbeiten in Mosbach zeigten.

Im Rahmen des bewährten „Grußwort-Sharings“ dankte Landrat Dr. Achim Brötel auch im Namen von Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann Myriam Holme für die „künstlerische Raumzeitreise“, Ulrike Thiele fürs Kuratieren und dem Kunstverein für seine Aktivitäten und für seine „kulturelle Daseinsvorsorge“. In Corona Zeiten habe man gesehen, dass die Menschen nicht nur mehr wandern und radeln, sondern auch mehr Kunst betrachten und lesen, so Brötel. Er schloss mit einer Passage aus einem Gedicht von Mascha Kaléko. „Die Zeit steht still. Wir sind es, die enteilen.“

