Einbrecher treiben ihr Unwesen

Mosbach.Einbrecher sind zwischen Dienstag und Mittwoch in zwei Gebäude in Mosbach eingestiegen. Zwischen 23 Uhr am Dienstag und 12.45 Uhr am Mittwoch begaben sich die Täter zu einem Kino in der Bahnhofstraße in Neckarelz, so die Polizei.

Bargeld entwendet

Hier stiegen sie vermutlich über ein Fenster in die Räume des Objekts ein. Dafür schlugen sie eine Glasscheibe ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld.

Bei einem weiteren Einbruch gegen 4.30 Uhr am Mittwochmorgen in Diedesheim verschafften sich die Täter Zutritt zu der Schule in der Heidelberger Straße. Die Einbrecher schlugen auch hier eine Scheibe ein und betraten das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie die Räume. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, wurde noch nicht ermittelt.

