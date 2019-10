„Ein Spielplatz zum Austoben und Üben“

Mosbach.Ein Auto, nach einem Unfall eingeklemmt unter einem Lkw-Anhänger. Trümmerteile und Glassplitter liegen auf dem Asphalt, eine verzwickte Situation. Die Zeit drängt – oder auch nicht. Zwei Feuerwehrmänner schneiden einen Teil des hinteren Autodaches ab, ein dritter gibt Kommandos. Dabei hält er einen Kaffeebecher in der Hand, während um das Fahrzeug herum acht weitere Floriansjünger stehen – und einfach nur zuschauen. Und das alles aus einem guten Grund.

„Feuerwehrmänner sind wie große Kinder. Sie brauchen einen Spielplatz zum Austoben und Üben – deshalb gibt es diese Veranstaltung“: Reiner Stuber weiß, wovon er spricht. Er rief die „Rescue Days“ ins Leben, die derzeit in Mosbach auf dem Gelände des TCRH stattfinden. Veranstalter ist die Firma Weber Rescue Systems, welche Rettungsgeräte herstellt. Bei dieser Ausbildungsmesse für Feuerwehren lernen die Einsatzkräfte voneinander, erfahren neue Techniken und Methoden für den Ernstfall – und das in möglichst authentischer Umgebung.

200 Schrottautos gesammelt

Das TCRH-Gelände bietet dafür das perfekte Ambiente: Etwa 200 Schrottautos und 50 Lkw-Kabinen werden an den vier Tagen zu Übungszwecken zerstört. Viele Fahrzeuge wurden schon im Vorfeld extra präpariert, in dem sie etwa von einem Kran aus 40 Metern Höhe einfach auf den Asphalt fallen gelassen wurden. Je nach Auto kam es da schon mal vor, dass der Fall zu tief war und vom Testobjekt „zu wenig“ übrig blieb.

Doch es werden keinesfalls nur alte Fahrzeuge zum Üben demoliert: Aktuelle Modelle der Hersteller werden auch als Versuchsobjekte genutzt und dementsprechend zerlegt. Dabei handelt es sich um Nullserien-Fahrzeuge, die von den Herstellern nur zu Testzwecken eingesetzt wurden. „Neuwertigere Autos bereiten mehr Probleme als alte, da sie sicherer und stabiler sein sollen und zum Beispiel mehr Airbags besitzen“, weiß Matthias Grimm.

Ärger über Rettungskarte

Der Buchener Feuerwehrmann bemängelt wie vieler seiner Kollegen, dass die sogenannte Rettungskarte nicht verpflichtend ist für die Autohersteller. Dieses etwa DIN A4 große Blatt gibt es nicht für alle Fahrzeuge. Es zeigt an, wo sich beispielsweise die Batterien des Fahrzeugs befinden oder die Airbags. „Wenn die Einsatzkräfte aus Versehen mit der Schere in eine Airbag-Kartusche reinschneiden, kann das sehr gefährlich werden. Obwohl es keinen großen Aufwand bedeuten würde, wehren sich die Hersteller dagegen.“ Wie Grimm berichtet, besitzen die meisten Feuerwehren jedoch eine Software, über die sie über ein Tablet zum jeweiligen Fahrzeug die entsprechende Rettungskarte angezeigt bekommen.

Einmalige Gelegenheiten

Die Ausbilder der „Rescue Days“ gehen an den Stationen mit den Gruppen die Übungen durch, geben Tipps und weisen auf eventuelle Gefahren hin – etwa, wenn eine Brücke eingestürzt ist, Trümmerteile auf Autos gelandet sind und sich noch Menschen darin befinden. „Wann kann man solche Szenarien schon mal üben? Oder ganz normale Unfälle wie ein Zusammenstoß mit einem Baum? Diese Messe bietet einmalige Möglichkeiten“, findet Grimm. An einer Station wird die Rettung aus einer – natürlich echten – Lkw-Fahrerkabine trainiert, eine andere lautet „Pkw unter Trailer“. Bei Stationsleiter Jens Dietrich wird das Sichern, Stabilisieren und Heben getestet. Als Szenario dient unter anderem eine von einem Feuerwehrfahrzeug eingeklemmte Person. „Die Helfer lernen, welchen Dreh- und Schwerpunkt sie auswählen sollten, und dass sie das Gewicht einschätzen müssen. Wenn die Wassertanks voll sind, wiegt der Wagen etwa zwei Tonnen mehr“, gibt Dietrich zu bedenken.

Etwa 48 Mal werden die Szenarien pro Station bis Sonntag getestet. Die Einsatzkräfte sind in gemischten Gruppen unterwegs: In den deutschsprachigen befinden sich unter anderem Floriansjünger aus Dortmund, Wien oder von der Flughafenfeuerwehr Stuttgart. „Bei den Internationalen versuchen wir schon darauf zu achten, dass beispielsweise die Spanier in einer Gruppe landen“, erzählt Hanno Diekmann, stellvertretender Abteilungsleiter bei Weber Rescue Systems. Etwa 740 Teilnehmer aus über 20 Ländern nehmen an dem Lehrgang teil. Feuerwehren aus Australien, Belgien, Finnland und Chile treffen auf Kollegen aus Brasilien, Indien, Iran, Italien und Japan. Sogar aus Korea oder der Mongolei machen Einsatzkräfte mit.

„Angefangen haben wir mit 80 Teilnehmern. Mittlerweile sind wir richtig international geworden“, findet Initiator Reiner Stuber. Diese Internationalität wolle man sich aber beibehalten, damit die Teilnehmer neue Methoden kennenlernen. „Der Erfahrungsaustausch und der Beziehungsaufbau stehen an vorderster Stelle. Davon profitieren alle und damit auch die Bevölkerung.“

Auch für Diekmann ist klar, mit dieser Ausbildungsmesse eine wichtige Hilfe zu leisten. Die Vorbereitungen für die „Rescue Days“ in Mosbach starteten vor eineinhalb Jahren. „Normalerweise bekommt man nicht die Gelegenheit, einfach mal unter fachmännischer Anleitung Autos kaputtzumachen, um einen möglichen Notfall zu üben. Die Nachfrage der Feuerwehren ist jedenfalls groß“, so Diekmann.

Einer der Ausbilder verletzte sich im Vorfeld des Lehrgangs an der Hand und sollte eigentlich krankgeschrieben werden. „Das war ihm egal, er ist trotzdem gekommen, obwohl er ja auch berufstätig ist. Auf den Spielplatz wollen sie alle.“ ms

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019