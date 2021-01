Drei Verletzte bei Unfall

Neckarzimmern.Ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Beteiligten ereignete sich am Montag gegen 8.15 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Neckarzimmern und Gundelsheim. Der Fahrer eines Mercedes musste seinen Kastenwagen verkehrsbedingt auf Höhe des dortigen Gipswerkes abbremsen, was der Fahrer eines Fiat vermutlich übersah. Der Fiat krachte daraufhin in den Mercedes und beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die beiden Insassen des Mercedes sowie der Fahrer des Fiat wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Es

entstand Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.01.2021