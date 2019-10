Drei Einbrüche in einer Nacht

Mosbach.In der Nacht auf Sonntag wurde zwischen 1 und 7.41 Uhr versucht, in drei Objekte einzusteigen. Der oder die Täter versuchten jeweils eine Scheibe einzuschlagen, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. An einer Gaststätte in der Alten Bergsteige war der Versuch erfolglos. In die Gaststätte in der der Straße „An der Bachmühle“ gelang dies, und es wurden dort aus einem Bediengeldbeutel über 100 Euro und zwölf Euro Trinkgeld entwendet. Wie hoch der angerichtete Schaden an den beiden Gaststätten ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Bei einem Firmeneinbruch in der Straße „Am Eisweiher“ entstand durch den Einbruch ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hier wurde ein Laptop im Wert von über 1000 Euro entwendet.

