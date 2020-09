Dr. Michael Häuser ist der neue Leiter

Mosbach.Dr. Michael Häuser hat als neuer Vorsteher die Leitung des Finanzamtes Mosbach übernommen. Er folgt auf Stefan Dreyer, der als Vorsteher zum Finanzamt Mannheim-Stadt gewechselt ist. Finanzstaatssekretärin Gisela Splett besuchte den neuen Amtsleiter am Dienstag zu seinem Dienstantritt, da aufgrund der Corona-Pandemie eine offizielle Veranstaltung zur Einführung nicht stattfinden kann.

„Michael Häuser hat in rund zwei Jahrzehnten Dienst in der baden-württembergischen Steuerverwaltung viele wertvolle Erfahrungen sammeln können. In unterschiedlichen Führungspositionen in Finanzämtern und bei der Oberfinanzdirektion hat er das Handwerkszeug gelernt, das Finanzamt Mosbach erfolgreich zu leiten“, sagte Staatssekretärin Splett.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.09.2020