Dominik Kircher neuer Vorsitzender

Dallau.Bereits im Vorfeld der diesjährigen Jahreshauptversammlung stand fest, dass es einige Veränderungen im Kreisvorstand der Jungen Union Neckar-Odenwald geben wird. Nach dreijähriger Amtszeit stellte sich Tobias Leibfried nicht mehr zur Wahl des Kreisvorsitzenden.

„Die Arbeit hat immer großen Spaß gemacht. Gemeinsam konnten wir sachorientiert diskutieren und dabei viel erleben“, so Leibfried. Trotz des Verzichts auf eine erneute Kandidatur werde er sich in der Jungen Union weiter einbringen.

Sprachrohre der Jugend

Stolz könne man darauf sein, dass bei den Wahlen am 26. Mai zum Kreistag, Gemeinderat oder Ortschaftsrat zahlreiche Mitglieder der Jungen Union erfolgreich waren. Damit stelle man als CDU vor Ort Sprachrohre der Jugend und Interessensvertreter, die das Anliegen der Bevölkerung direkt in den Gremien vorbringen, so der CDU-Kreisvorsitzende Markus Haas in seinem Grußwort.

Nach der Entlastung des Vorstands stellte sich Dominik Kircher aus Neunkirchen zur Wahl des Kreisvorsitzenden. In seiner Vorstellung legte er das Hauptaugenmerk auf das Super-Wahljahr 2021. Dann gelte es, mit ganzer Kraft die CDU-Abgeordneten aus dem Wahlkreis Neckar-Odenwald zu unterstützen, aber auch für ein starkes Ergebnis der CDU in Bund und Land zu kämpfen. Dies gelinge nur mit einer schlagkräftigen Truppe, so der 21-jährige. Seine Vorstellung wurde mit einem einstimmigen Wahlergebnis belohnt. Die stellvertretenden Kreisvorsitzenden Helena Baier (Mudau) und Julian Gedemer (Schefflenz) wurden im Amt bestätigt. Katharina Csik (Waldbrunn) fungiert zukünftig anstelle von Christian Müller (Billigheim) als dritte Stellvertreterin.

Eine deutliche Verjüngung gab es auf dem Posten des Kreisgeschäftsführers. Nach langjähriger Tätigkeit von Fabian Berger (Walldürn) wird künftig Tobias Münch (Osterburken) die Geschicke übernehmen. Er zeichnet zudem für die Pressearbeit sowie die Präsenz in den Sozialen Medien verantwortlich.

Matthias Mandl (Neunkirchen) rückt als Finanzreferent nach, während Tobias Leibfried (Neckargerach) der Jungen Union als Schriftführer erhalten bleibt. Kim Bechtold (Mosbach) fungiert weiterhin als Internetreferent.

Als Beisitzer wirken zukünftig Moritz Auer (Waldbrunn), Ayleen Cichy (Mudau), David Schiffmacher (Walldürn), Michael Münch (Waldbrunn), Christoph Mahler (Walldürn), Carina Epp (Schwarzach) und Kai Egenberger (Waldbrunn) im Kreisvorstand.

Dominik Kircher dankte für den Vertrauensvorschuss, den er gerne zurückzahlen werde. Er freue sich auf eine gute Zusammenarbeit, schließlich brauche jede erfolgreiche Aktion ein starkes Team. Besonders hob Kircher die nun höhere Frauenquote im Kreisvorstand hervor. Gerne werde er die Ortsverbände in ihrer Arbeit unterstützen, dafür sei ihm der Weg aus Neunkirchen beispielsweise an das andere Kreisende nach Adelsheim oder Walldürn nicht zu weit.

Schwerpunkte setzen

Die inhaltliche Arbeit will Kircher vor allem durch einen regelmäßigen Austausch vorantreiben. Schwerpunkte will die Junge Union dabei auf den Erhalt des DHBW-Standorts Mosbach, die Entwicklung der Neckar-Odenwald-Kliniken, den Umweltschutz und die Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs setzen. Ein Verlust der DHBW in Mosbach wäre eine enorme Schwächung des Bildungsangebots im Kreis und bedeute auf Dauer Leerstand in Mosbach und eine Abwanderung der Studenten in andere Städte.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.10.2019