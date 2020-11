Mosbach.Bei der Digitalisierung haben deutsche Unternehmen oft Nachholbedarf. Digitale Champions wie Facebook, Amazon & Co. kommen zumeist aus den USA oder China. Auch wenn die Corona-Pandemie die Digitalisierung in Deutschland fördert, viele mittelständische Unternehmen tun sich mit digitalen Geschäftsmodelle und Automatisierungsprozessen schwer. Diese Entwicklungen beleuchtet Alumnus Marco Majer in seinem virtuellen Vortrag „Digitalisierung – Wettlauf um die Zukunft?“ an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach.

Die Digitalisierung ist in aller Munde, Schlagworte wie Künstlicher Intelligenz oder Blockchain bestimmen die Medien – doch welche Auswirkungen hat die Digitalisierung neben der technologischen Komponente auf die Wirtschaft und die Gesellschaft? Die aktuelle Corona-Krise dient als Katalysator, denn plötzlich musste der Arbeitsalltag mit digitalen Tools bewältigt werden.

Mehr als nur Home Office

Dabei bietet Digitalisierung mehr als nur das Arbeiten im Home-Office. Auf Basis von strukturierten Daten können Prozesse automatisiert und neue Geschäftsmodelle aufgebaut werden. Der Aufstieg von Tech-Unternehmen von Google, Facebook und Amazon hat gezeigt, dass diese eine immense Reichweite ihrer Dienstleistungen geschaffen haben. Auch in Deutschland ist mit SAP ein Tech-Gigant das wertvollste börsennotierte Unternehmen. Traditionelle Marken wie Daimler, BMW und Siemens können sich nicht mehr nur auf die Produktion von physischen Produkten fokussieren. Doch deutsche Tech-Riesen sind Mangelware – neben den US-Unternehmen sind zahlreiche chinesische Player in die Riege der Digital Champions aufgestiegen.

Führt diese Entwicklung hin zu einer Bipolarität der Weltwirtschaft mit den USA und China? Deutschland muss sich gemeinsam mit den europäischen Nachbarn auf diese Situation einstellen, um nicht weiter ins digitale Hintertreffen zu geraten. In seinem Vortrag verrät Marco Majer welchen Einfluss Digitalisierung auf eine Gesellschaft und deren Struktur hat und welche Rolle insbesondere Startups als Treiber für die Digitalisierung deutscher Unternehmen haben.

Marco R. Majer ist seit Oktober 2018 bei der Digital Hub Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie tätig, für welche er am Standort Digital Hub Mannheim/Ludwigshafen in den Bereichen Chemie und Gesundheit aktiv ist. Besonderer Fokus liegt auf der Kooperation zwischen etablierten Unternehmen der chemischen und pharmazeutischen Industrie und digitalen Startups. HMajer absolvierte zwischen 2012 und 2015 den Bachelorstudiengang BWL-Handel an der DHBW Mosbach. Direkt nach Abschluss des Studiums wurde er bei seinem dualen Partnerunternehmen BTI Befestigungstechnik in Ingelfingen als Assistenz der Geschäftsführung berufen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.11.2020