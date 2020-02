Lohrbach.Unter dem Motto „Ob Donald, Brexit odda Gräda – die Welt wird immer blädda“ starten die Narren in Lohrbach mit folgenden Veranstaltungen in die heiße Phase der Fastnachtskampagne:

Samstag, 22. Februar: 19.11 Uhr Fastnachtszauberwelt mit Annette Menger und dem Team der Lohrbacher Vereine in der Odenwaldhalle.

Sonntag, 23. Februar: 15.01 Uhr Kinderfastnacht in der Odenwaldhalle. Auf der Bühne wird gespielt, getanzt und gelacht. Kindertanzgruppen wirbeln zur Musik von Teenie-DJ Marius Bechtold. Für Bewirtung ist gesorgt.

Rosenmontag, 24. Februar: 17.59 Uhr Fastnachtsumzug in der Kurfürstenstraße; 19.30 Uhr Après-Umzug-Party in der Odenwaldhalle. Lohrbach ist weiträumig abgesperrt. Parkplätze gibt es vereinzelt an der katholischen Kirche und an der Wanderbahn sowie am Flugplatz. Dort steht der Shuttle-Bus bereit. Abfahrtszeiten ins Tal ab 16.30 Uhr und wieder zurück nach dem Umzug. Letzte Fahrt ab dem Kreisverkehr über das Feuerwehrgerätehaus ist gegen 20.30 Uhr.

