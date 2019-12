Die Täter flüchteten unerkannt

Mosbach.Ein Wohnobjekt in der Straße „Im Rotletterle“ in Mosbach gingen Einbrecher am Freitagabend, kurz vor 18 Uhr, an. Der im Haus anwesende Bewohner saß zum Tatzeitpunkt an seinem Computer und bemerkte plötzlich verdächtige Geräusche.

Als er nachschaute, konnte er an seiner Terrassentüre frische Aufbruchspuren erkennen. Ein Bewegungsmelder schlug die Täter dann endgültig in die Flucht. Der Geschädigte konnte noch zwei schlanke Männer zu Fuß flüchten sehen. Die Täter trugen dunkle Kleidung und hatten Kapuzen auf. Sie liefen grob in Richtung der dortigen Schule.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifen aus Mosbach und Buchen sowie einer Streife der Hundestaffel ein. Die Täter konnten jedoch entkommen. Die Sicherung der Einbruchspuren übernahmen Spezialisten der Kriminalpolizei.

