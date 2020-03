Mosbach.2020 jähren sich zum 250. Mal die Geburtstage zweier großer deutscher Künstler – des Dichters Friedrich Hölderlin und des Komponist Ludwig van Beethoven. Mit einer 16-teiligen Veranstaltungsreihe feiert auch Mosbach mit. Am 26. März setzt Dr. Thomas Schmidt vom Deutschen Literatur-Archiv Marbach die Reihe fort. Der Vortrag „Friedrich Hölderlin – Dichter in dürftiger Zeit“ beginnt um 20 Uhr im Rathaussaal in Mosbach. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.

Die Veranstaltungsreihe beinhaltet außerdem Filmvorführungen, musikalische Projekte und Konzerte, sowie Vorträge und Lesungen. Den Programmflyer zur Veranstaltungsreihe gibt es bei der Tourist-Info in Mosbach.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.03.2020