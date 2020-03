DGB sammelt Unterschriften

Mosbach.Zum Internationalen Frauentag veranstaltet der DGB Neckar-Odenwald seinen schon traditionellen Informationsstand am Samstag, 7. März, von 10 bis 12 Uhr vor Kindler’s Buchhandlung in Mosbach. Mit der Aktion wird der Deutsche Gewerkschaftsbund nicht nur auf die Gleichstellung von Frauen und Mann aufmerksam machen, sondern auch auf die Unterschriftenaktion „Für den Erhalt der wohnortnahen klinischen Gesundheitsversorgung im Neckar-Kreis“.

Auf der Suche nach einer Lösung die Neckar-Odenwald-Kliniken an beiden Standorten Buchen und Mosbach im heutigen Leistungsumfang zu erhalten, wird der Ruf nach einem „strategischen Partner“ lauter. „Wer denkt, damit seien die Gynäkologie und die Geburtshilfe gerettet, der hat auf das falsche Pferd gesetzt“, so die stellvertretende DGB Kreisvorsitzende Liselotte Haaß. Denn die Erfahrungen aus vielen Nachbarkreisen hätten gezeigt, dass wenn die Rendite über dem Wohl der Bevölkerung, der Patienten und der Beschäftigten stehen und diese nicht stimmen, werde auch der „strategische Partner“ Abteilungen oder ganze Krankenhäuser wieder abstoßen.

Die Privatisierung im Krankenhauswesen sei der Grund, warum Gesundheit immer mehr zur Ware verkomme. Schlechte Arbeitsbedingungen, Personalabbau, verbunden mit einer schlechteren Patientenversorgung, seien vielerorts die Folge. „Eine gute Gesundheitsversorgung in der Fläche ist eine Investition in Menschen, damit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Teil der Daseinsvorsorge“, so die stellvertretende Kreisvorsitzende. „Ob als Patientin, Krankenschwester oder Hebamme: Wir Frauen im Neckar-Odenwald-Kreis sind die Leittragenden dieser Entwicklung. Mit unserer Unterschriftensammlung wollen wir am Weltfrauentag auch ein Zeichen setzen“, so Haaß.

