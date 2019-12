Gerlinde Gregori ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Kretschmann lobte Gregoris außerordentliches, jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement.

Stuttgart/Mosbach. 18 Bürger aus Baden-Württemberg erhielten am Samstag anlässlich des „Tages des Ehrenamts“ im Neuen Schloss in Stuttgart das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland überreicht. Unter den 18 neuen Ordensträgern ist auch Gerlinde Gregori aus Mosbach. Ministerpräsident Winfried Kretschmann würdigte bei der Verleihung das „herausragende ehrenamtliche Engagement“ der Geehrten.

An die 18 neuen Ordensträger gewandt sagte er Ministerpräsident, sie alle hätten einen „klaren Blick dafür, was getan werden muss“. Ihr Engagement zeige, dass ihnen weder die Gesellschaft noch Einzelschicksale egal seien. Sie alle hätten das Leben anderer besser gemacht. Gerade in einer Zeit, in der viele sich macht- und mutlos fühlten, sei es wichtig, das Fundament der Demokratie zu stärken, „und das tun Sie in ganz unterschiedlichen Bereichen mit Ihrem außergewöhnlichen Engagement“.

„Zukunft passiert nicht einfach, sondern sie kann mitgestaltet werden“, betonte Winfried Kretschmann. Gemeinsames Handeln könne eine starke Kraft entfalten, sagte der Landesvater. Die Ehrung der 18 Bürger erfolge auch stellvertretend für jene rund fünf Millionen Menschen, die sich in Baden-Württemberg ehrenamtlich engagierten, ergänzte er. Ehrenamt könne schwer und belastend sein, und deshalb gehöre auch den Familien Anerkennung: „Fühlen Sie sich mitgeehrt“, sagte Winfried Kretschmann zu den Angehörigen der Ordensträger.

Tief im Glauben verwurzelt

Gerlinde Gregori ist seit ihrer Geburt sehbehindert und mittlerweile gänzlich blind. Trotz dieser Beeinträchtigung nimmt sie sich mit Hingabe blinden, sehbehinderten und mehrfach behinderten blinden Menschen an. Mit ihrem tiefen Glauben schenkt sie Mitmenschen Kraft und Zuversicht. Dabei liegt Gerlinde Gregori die Inklusion im kirchlichen Bereich sehr am Herzen und vor allem die Barrierefreiheit wie beispielsweise die Beschaffung von Punktschriftausgaben des Gesangbuchs ist ihr ein wichtiges Anliegen.

Gerlinde Gregori ist Pfarrgemeinderätin und eine tragende Säule des Katholischen Blinden- und Sehbehindertenwerks. Für die Regionalgruppen der Diözesangruppe Freiburg plant sie Begegnungstage, Behindertenwallfahrten und Bildungsfreizeiten.

Darüber hinaus war sie Mitglied des Diözesanforums und engagierte sich im Pastoral- und Diözesanrat sowie bei der Deutschen Bischofskonferenz, bei Katholikentagen, ökumenischen Kirchentagen und als Vorsitzende der Katholischen Blindenvereinigung im deutschsprachigen Raum. Seit vielen Jahren unterstützt Gerlinde Gregori als stellvertretende Vorsitzende auch die Arbeit des Landesblinden- und Sehbehindertenverbands. Über alle Ebenen hinweg ist sie aktiv: sei es als Taubblindenbeauftragte oder als langjährige Leiterin der Regionalgruppe Odenwald-Tauber.

Mit Blick auf die große Vielfalt des gezeigten ehrenamtlichen Engagements der 18 neuen Ordensträger sprach Kretschmann von einem „Tag der Freude über die lebendige Demokratie“. Das Land habe den Ehrenamtlichen viel zu verdanken: „Baden-Württemberg ist stolz auf Sie, und ich persönlich bin es auch“, so der Ministerpräsident abschließend. abo/pm

