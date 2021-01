„Das Kostbarste“ für 106 Bürger

„Das, was in dieser Schale liegt, ist das Kostbarste, was wir aktuell haben“, sagte die Medizinische Fachangestellte Sandra Falcone über den Corona-Impfstoff. 106 Personen wurden am ersten Tag im Kreisimpfzentrum in Mosbach mit dem Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer geimpft.