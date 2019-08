Darsteller sammelten 2000 Euro

Zwingenberg.Die Darsteller der Schlossfestspiele Zwingenberg sammelten 2000 Euro für den Ambulanten Kinderhospizdienst.

Spontane Idee

Es war eine spontane Idee, die aber für eine satte Finanzspritze für den Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis sorgte. Die Darsteller des Musicals „Artus-Excalibur“ bei den diesjährigen Schlossfestspielen Zwingenberg entschieden sich vor der Premiere, auf die traditionellen Geschenke, die innerhalb eines Ensembles ausgetauscht werden, zu verzichten und das Geld zu spenden.

Gleichzeitig riefen sie das Premierenpublikum dazu auf, am Ausgang auch noch etwas für den guten Zweck zu geben. Rund 1700 Euro kamen so an dem Abend zusammen.

Diesen Betrag rundete dann die Volksbank Mosbach spontan noch auf 2000 Euro auf, so dass diese Summe nun der Betreuung lebensverkürzt erkrankter Kinder zur Verfügung steht.

Übergeben wurde die Spende dann wiederum bei der letzten Vorstellung an die Vorsitzende des Vereins, Felizitas Zürn, durch die Darsteller Jana Marie Gropp, Holger Ries und Sascha Krebs sowie Regisseur Sascha Oliver Bauer, Intendant Rainer Roos und den Vorsitzenden des Zwingenberger Festspiel-Trägervereins, Landrat Dr. Achim Brötel und seinen Stellvertreter, Bürgermeister Norman Link.

Dank für Unterstützung

Zürn bedankte sich für die Unterstützung und versicherte, dass das Geld unmittelbar den betroffenen Kindern und deren Familien zugutekommen werde.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.08.2019