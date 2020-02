Mosbach.Chöre, Orchester und Ensembles der Musikschule musizieren im „MusikSpektrum“ am Sonntag, 15. März, um 17 Uhr in der Alten Mälzerei. „Wir wollen in diesem Konzert einen farbigen Ausschnitt aus dem Spektrum der Musik präsentieren“, so Musikschulleiter Martin Daab,

Es musizieren das Bläser- und Trompetenensemble unter der Leitung von Werner Engelhardt, das Flötenensemble unter der Leitung von Martin Schmidt, das Gitarrenorchester unter der Leitung von Michael Diedrich, die Jekiss-Chöre der Grundschulen Fahrenbach, Schefflenz, Lohrtalschule, Wilhelm-Stern-Schule und Musikschule unter der gemeinsamen Leitung von Katrin Glenz, Kjell Pauling, Armin Seitz und Martin Daab.

Ebenfalls beteiligt sind der Kinder- und Jugendchor „Pirol“ unter der Leitung von Martin Daab, die Percussionensembles unter der Leitung von Wessela Kostowa-Giesecke und ein Streicherensemble unter der Leitung von Daniela Tomas.

