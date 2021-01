Betrunken gefahren und Unfall gebaut

Mosbach.10 000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person sind das Resultat eines Verkehrsunfalls in Mosbach. Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr befuhr eine 40-Jährige mit ihrem KIA die Pfalzgraf-Otto-Straße. Hierbei geriet das Auto nach links, kam von der Fahrbahn ab und überfuhr den dortigen Zaun. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam an einem Baum auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrerin stieg mit Hilfe der Rettungskräfte aus dem Wagen aus. Sie wurde durch den Unfall verletzt und musste daraufhin in der Klinik behandelt werden. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass die Frau alkoholisiert war. Ein Test ergab 2,7 Promille.

