Beim Abbiegen kollidiert

Sulzbach.Unter Alkoholeinfluss hat ein 59-Jähriger am Dienstag gegen 17 Uhr einen Unfall in der Hauptstraße in Sulzbach verursacht. Der Mann war mit seinem Wagen aus Richtung Billigheim auf der Billigheimer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Hauptstraße wollte er nach rechts in Richtung Mosbach fahren und machte beim Abbiegen einen zu großen Bogen.

Infolgedessen kollidierte sein Mercedes mit dem Wagen eines 57-Jährigen, der auf der Hauptstraße verkehrsbedingt halten musste. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Mercedes-Fahrer eine Alkoholbeeinflussung von 2,1 Promille festgestellt werden. Dem 59-Jährigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.02.2021