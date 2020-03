Beide Standorte sollen Geburtshilfe behalten

Mosbach.Noch einmal wurde am Samstagvormittag in Mosbach für den Erhalt der Gynäkologie und Geburtshilfe in der Kreisstadt demonstriert.

Initiatorin Berit Löhlein hatte dazu aufgerufen, sich am Krankenhaus zu treffen und von dort aus auf den Chateau-Thierry-Platz zu ziehen, rund 150 Personen waren dem gefolgt. Löhlein erinnerte in der Kundgebung an die über 9000 Unterschriften für den Erhalt des Kreißsaals, die sie an Landrat Dr. Brötel übergeben habe.

Diese Stimmen müssten Gewicht haben. In ihrer Ansprache ging Löhlein auch auf den Fragenkatalog des Mosbacher Gemeinderats ein und bezeichnete die Antworten der Kliniken und des Landrats als teilweise unzureichend.

Den Hebammenmangel in Mosbach nannte Löhlein unter dem Beifall der Zuhörer „hausgemacht“ oder gar gewollt. Nach wie vor, so Löhlein, seien nicht alle Zahlen, die zum Defizit der Kliniken geführt hätten, offengelegt worden. Weiter fragte sie, ob die Konzentration beziehungsweise Verlagerung einzelner Abteilung gerechtfertigt seien, angesichts der geringen Einsparungen, die sie nach den Angaben der Kliniken gGmbH bringen.

Zudem dürfe das „Kinderkriegen“ nicht unter ökonomischen Gesichtspunkten beurteilt werden, betonte Löhlein. Ihr Fazit war klar: An beiden Klinikstandorten sollen die Geburtsstationen erhalten bleiben.

Die Ausführungen der Bundestagsabgeordneten Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Grüne) und der SPD-Kreisrätin Gabriele Teichmann gingen in eine ähnliche Richtung.

Gabriele Teichmann führte aus, dass sie und zwei weitere Kreistagskollegen in der Sitzung am Montag, 2. März, in Schefflenz gegen die Schließung des Mosbacher Kreißsaals stimmen werden.

Am Rande der Demo wurde Mosbachs OB Jann vom SWR Fernsehen befragt. Der Sender berichtet voraussichtlich am 3. März um 18.45 Uhr. sab

