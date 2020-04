„Beeindruckende Solidarität ist im ganzen Kreis spürbar“

Neckar-Odenwald-Kreis.Die aktuelle Corona-Krise verlangt vielen Menschen viel ab.

Gerade den stark geforderten Ärzten, Pflegekräften, Altenpflegern, Mitarbeitern der Rettungsdienste, aber auch den Angestellten in den Supermärkten und Drogeriefachgeschäften sowie Apothekern. Doch auch den zahlreichen Ehrenamtlichen kommt eine besondere Bedeutung zu – sind sie es doch, die sich darum kümmern, dass auch denen geholfen wird, die einfach nur eine kleine Unterstützung, zum Beispiel beim täglichen Einkauf oder bei Besorgungen benötigen. Dabei können sogar aus der Not heraus kreative Lösungen entstehen, wie zum Beispiel das Nähen von Mundschutzmasken. Auch einige Unternehmen gehen diesen Weg bereits und satteln bei ihrer Produktion um.

Von all der Hilfsbereitschaft zeigt sich Bundestagsabgeordneter Alois Gerig sehr beeindruckt: „Das Ausmaß des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Corona-Krise in meinem Wahlkreis ist wirklich überwältigend. Überall in der Region gibt es Initiativen von Kommunen, Vereinen, Kirchen oder Privatpersonen, die Menschen in dieser besonderen Situation ihre Hilfe anbieten und somit unterstützen.“ Aber auch auf die gerade entstehenden Online-Plattformen möchte ich hinweisen, auf denen sich Einzelhändler und Gastronomen einer Kommune zusammentun. Wirsollten es alle unterstützen!“

Gerade in der aktuellen Zeit schweiße diese Solidarität die Gesellschaft ganz besonders zusammen, so Alois Gerig.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.04.2020