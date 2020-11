Autos im Parkhaus aufgebrochen

Neckarelz.Mindestens fünf im Parkhaus am Bahnhof Neckarelz abgestellte Fahrzeuge wurde in der Nacht auf Donnerstag beschädigt und durchsucht. Außerdem entwendeten die unbekannten Täter Wertsachen aus den Autos. Die Vorgehensweise war stets die gleiche. Die Unbekannten schlugen mit Schottersteinen aus dem Gleisbett die Scheiben der Autos ein. Aus dem Innenraum wurden Navigationsgeräte und Wertgegenstände gestohlen. Eine Fahrzeugscheibe hielt dem Aufbruchversuch stand, dennoch entstand an dem Audi erheblicher Sachschaden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.11.2020