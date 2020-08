Aus Europa direkt ins digitale Labor

Mosbach.Sie sind zugeschaltet aus Italien, Bulgarien, Ungarn oder Lettland: die Schüler des diesjährigen „Sommer im Schloss“ Programms der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach. Sie schauen gespannt auf ihren Bildschirm und lauschen Laboringenieur Sven Benseler, der ihnen die Bestandteile des Industrie 4.0 Labors erklärt. Obwohl verstreut in ganz Europa, sind die Teilnehmer für diesen Vormittag dennoch gemeinsam „live“ in Mosbach und erfahren alles Wissenswerte rund um die Funktionsweisen der digitalen Fabrik, über die Produktion der Zukunft im allgemeinen und die Besonderheiten des Labors am Campus der DHBW.

Seit sechs Jahren verbringen Studieninteressierte aus verschiedenen europäischen Ländern in den Sommerferien einige Wochen an den beiden Campus der DHBW, um das Studium, die Region und die Dualen Partner kennenzulernen. Der Trip nach Mosbach ist dieses Mal zwar nur digital, doch das tut der Begeisterung der Teilnehmer keinen Abbruch. Die Schüler machen 2021 das Abitur und stammen zum überwiegenden Teil aus Partnerschulen der DHBW Mosbach.

Die jungen Leute sollen durch das vom DAAD aus Mitteln des Auswärtigen Amtes geförderte Seminar das duale Studium kennenlernen, Deutschkenntnisse vertiefen und motiviert werden, als künftige internationale Nachwuchskräfte bei regionalen Unternehmen ein zu beginnen. Nach drei Wochen Deutschunterricht, virtuellen Besuchen bei Unternehmen und Treffen mit Studierenden findet zum Abschluss ein digitales Speed-Dating mit interessierten Firmen statt. Ein wichtiger Termin für Partnerunternehmen, die auf diesem Weg geeignete europäische Abiturienten für ein duales Studium begeistern können. Projektbetreuer Stefan A. Riedl weiß, wie gespannt seine Schützlinge auf den Termin sind: „Mit dem Speed-Dating beginnt der Bewerbungsprozess für unsere europäischen Interessierten. Der erste Schritt, um 2021 als Studierende Teil der DHBW Mosbach zu werden.“

