Aufräumaktion an der Elz

Mosbach.Der Fachbereich Sozialpsychiatrie Mosbach der AWO Neckar-Odenwald packte kürzlich kräftig zu: 20 Bewohner und zwei Betreuer machten sich auf, die Elz bei einer großen Aufräumaktion von Müll zu befreien.

In verschiedenen Gruppen aufgeteilt begannen sie vor einem Lebensmitteldiscounter in der Eisenbahnstraße und arbeiteten sich vor bis zur Schlackenbrücke. Die „Ausbeute“ war erschreckend umfangreich: Flaschen, Dosen, Schirme und Zigarettenkippen ohne Ende. Sogar ganze Müllsäcke, die achtlos in die Natur geworfen wurden, befanden sich unter den Fundstücken. Einige Passanten wurden beim Vorbeigehen auf die Aktion aufmerksam und lobten die fleißigen Helfer.

Vier eifrige Nachzügler säuberten anschließend noch weiter bis zum Schwimmbad. Die harte Arbeit wurde im Anschluss belohnt: ein gemeinsames Vesper zur Stärkung und das gute Gefühl, etwas Sinnvolles für die Stadt und die Umwelt geleistet zu haben.

Trotzdem richten die Bewohner einen Appell an die Bürger: „Wir möchten, dass das Ergebnis unserer Arbeit Bestand hat. Deshalb würden wir uns wünschen, dass die Menschen mehr Rücksicht auf die Umwelt nehmen.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.10.2020