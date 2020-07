Auf dem Wege zur Pietà

In der Reihe „Gutleutmusik um drei“, die in diesem Jahr teils in der Stiftskirche, teils in St. Juliana stattfindet, gibt der Gitarrist Stefan Barcsay am Sonntag, 26. Juli, um 15 Uhr in der Mosbacher Stiftskirche ein Meditationskonzert.

© Wolfgang Mennel