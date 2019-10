Auf das „Muffensausen“ folgte die Erleichterung

Hollerbach/Mosbach.„Bunt ist meine Lieblingsfarbe“: Dieser Satz von Bauhaus-Gründer Walter Gropius könnte auch von Maler Jochen Zimmermann stammen. 42 seiner Bilder in leuchtend bunten Farben zieren derzeit die Wände im Foyer und im ersten Obergeschoss des Landratsamtes in Mosbach. Frauengesichter, bekannte wie unbekannte, Stadtansichten und Bilder von bunten Kühen hat der Künstler für die Ausstellung mit dem passenden Titel „Fest der Farben“ aus seinem Fundus herausgesucht.

Über 20 Künstler

„Danke, dass sie uns mit dieser Ausstellung an ihrem Schaffen teilhaben lassen“, wandte sich Landrat Dr. Achim Brötel bei der Vernissage am Donnerstagabend an Zimmermann, der seine Werke bisher erst einmal in der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Der aus dem Buchener Stadtteil stammende Künstler reiht sich mit der Ausstellung im Landratsamt ein in die Garde der über 20 Künstler, die seit dem Umzug der Behörde in das alte Postgebäude 2013 deren Wände schmücken durften.

Die Einführung in die Ausstellung übernahm der Leiter des Ehrenamtszentrums, Volker Noe. Er brachte den rund 50 Besuchern, darunter die Kreisräte Manfred Beuchert, Valentin Knapp und Gerhard Noé, Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber, Hollerbachs Ortsvorsteher Joachim Weis sowie sein Vorgänger Clemens Schölch und zahlreichen Freunden des Künstlers, dessen Schaffen näher.

„Muss halt efach scheij sei“

Mit einer Definition des Begriffes Kunst stieg Noe in die Werksbetrachtung ein. Kunst sei im Lexikon definiert als „die gestaltende Tätigkeit des schöpferischen Menschengeistes“. Doch es gehe auch einfacher, wie ein Kinderlexikon zeige. Kunst sei dort definiert als etwas, das man kann, aber nicht jeder könne. Auch darin vermerkt ist die Tatsache, dass „solche Kunstwerke nicht unbedingt zu etwas dienen müssen“. „In Hollerbach, wo unser Künstler daheim ist und seine Wurzeln hat, würden die Kinder und viele Erwachsene sicherlich sagen: ,Kunscht muss halt efach schej sei...’“, so Noe. Wobei Schönheit ja durchaus auch im Auge des Betrachters liege.

2005 das Malen entdeckt

Hier musste sich Jochen Zimmermann, der zugab, etwas „Muffensausen“ vor der Ausstellung gehabt zu haben, jedoch keine Sorgen machen. Viele der Besucher zeigten sich von den farbintensiven Öl- und Acrylgemälden begeistert. „Toll, diese Farbvielfalt“, meinte eine Frau beim Betrachten des Werkes, welches der Ausstellung den Namen lieh: „Fest der Farben“. Dies hatte Noe in seiner Laudatio bereits vorhergesehen. „Die Bilder laden zum Anschauen, Genießen, Verweilen und Nachdenken ein. Kurz zusammengefasst: ,Sie senn halt efach schej!’“ Dabei ist das Malen für den 1971 geborenen Zimmermann, der in Laudenberg aufgewachsen ist, nur ein Hobby. Der gelernte Industriemechaniker, der nach einer beruflichen Umorientierung Erzieher lernte und ein Studium zum Sozialpädagogen abschloss, arbeitet hauptberuflich bei der Johannes-Diakonie in der Werkstatt für behinderte Menschen. Als er 2005 seine Liebe zur Malerei entdeckte, förderten ihn die Künstler Daniel Mahr und Karl-Heinz Gräber. Wobei sich Zimmermann seine bevorzugte Maltechnik, die Alla-Pima, den direkten Farbauftrag auf die Leinwand, wobei das Motiv meist in einer Maleinheit fertiggestellt wird, selbst beibrachte. Um das Porträtieren zu perfektionieren, besuchte er Kurse bei der Porträtistin Brigitte Guhle in Frankfurt sowie an der Kunstakademie in Kolbermoor. „Ich probiere viele Sachen aus“, erklärte der Künstler im Gespräch. Ein Produkt seines „Ausprobierens“ ist ebenfalls in der Ausstellung zu sehen und sticht heraus. Es handelt sich um ein Frauenporträt in Schwarz-Weiß, das auf Holz gemalt ist. „Es war nur, um mit den Schattierungen zu spielen“, meint Jochen Zimmermann bescheiden. Doch immer wieder bleiben Besucher vor eben diesem Bild stehen, das sich nicht hinter den anderen verstecken muss.

Volker Noe, der um die Nervosität des Künstlers wusste, gab ihm bereits einige positive Meinungen zu den Bildern mit: „Lieber Jochen, du kannst dich jetzt so langsam entspannen und den Rest des Abends genießen“. Zum Abschluss der Vernissage ließen Thomas Schäfer am E-Piano und Frank Weber am Saxofon noch einmal ein Musikstück hören, ehe die Besucher durch die Flure des Landratsamtes schlenderten, sich die Bilder ansahen, miteinander ins Gespräch kamen und sich bei dem einen oder anderen Porträt über Ähnlichkeiten mit Bekannten austauschten.

