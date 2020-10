Arbeiten beginnen am Montag

Lohrbach.Die Straßenbauarbeiten für die Sanierung der Fahrbahndecke der L 589 zwischen Lohrbach und Weisbach wurden in einem öffentlichen Vergabeverfahren ausgeschrieben und sind mittlerweile vergeben. Die Sanierung wird in zwei Bauabschnitten ausgeführt und beginnt am Montag, 5. Oktober. Die Arbeiten werden nach derzeitigem Stand am 11. November abgeschlossen.

Die Arbeiten des ersten Bauabschnittes werden vom 5. Oktober bis voraussichtlich 14. Oktober durchgeführt. Der Abschnitt beginnt am Ortsausgang Lohrbach und erstreckt sich auf freier Strecke bis zur Einmündung der K 3943 in Richtung Flugplatz.

Im Anschluss wird der zweite Bauabschnitt vom 14. Oktober bis 11. November saniert. Dieser beginnt dann auf freier Strecke zwischen Lohrbach und Weisbach bei Kilometer 1,200 und erstreckt sich bis zum Parkplatz bei Kilometer 3,950.

Aufgrund der beengten Verkehrsverhältnisse können die Baumaßnahmen nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

