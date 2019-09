„Arbeit geht gut weiter“

Mosbach/Lahr.In einem festlichen Gottesdienst ist Wiltrud Schröder-Ender als neue Pfarrerin der Johannes-Diakonie eingeführt worden. Dekan Folkhard Krall und der Vorstandsvorsitzende der Johannes-Diakonie, Martin Adel, begrüßten die neue Pfarrerin. Sie brachten ihre Freude zum Ausdruck, dass die kirchliche Arbeit in der Johannes-Diakonie gut weitergehen kann.

Die Bewohnerin der Johannes-Diakonie, Petra Schönstein, und Schröder-Enders Vorgängerin, Birgit Lallathin, begleiteten sie mit Segensworten. In ihrer ersten Predigt nahm die neue Pfarrerin die Gottesdienstbesucher mit in die Zeit des jungen König Salomon – der einerseits an den vor ihm liegenden Aufgaben schier verzweifeln möchte, aber in der Ruhe des noch kleinen Tempels in Jerusalem spürt, wie ihm Kräfte von Gott her zufließen.

Fröhlich und schwungvoll

Der Singkreis und die Orffgruppe der Johannes-Diakonie unter Leitung von Peter Bechtold gestalteten den Gottesdienst in gewohnter Weise fröhlich und schwungvoll mit. In nichts standen ihnen die Sänger von „Chor&More“ nach. Es ist der „Heimatchor“ der neuen Pfarrerin aus Meckesheim. Nach dem Gottesdienst begrüßten viele Gemeindemitglieder bei einem Stehempfang ihre neue Pfarrerin und brachten ihre Freude zum Ausdruck, mit ihr Andachten und Gottesdienste zu feiern und das kirchliche Leben zu gestalten.

Wiltrud Schröder-Ender tritt ihre Stelle als Nachfolgerin von Birgit Lallathin an, die nach fast 20-jähriger Tätigkeit in der Johannes-Diakonie in den Ruhestand getreten ist. Schröder-Ender ist seit 20 Jahren im Job-Sharing mit ihrem Mann tätig. Zuerst war sie in einer Gemeinde in Sinsheim, seit zehn Jahren ist sie in Meckesheim. Seit 1. September ist sie nun zusätzlich in der Johannes-Diakonie tätig.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.09.2019