„Abreibung“ endet im Gefängnis

Wegen gefährlicher Körperverletzung ist am Montag ein 21 Jahre alter Mann vom Schwurgericht in Mosbach zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er hatte am 31. Juli in der Wohnung seiner Lebensgefährtin einem Bekannten eine Schreckschusspistole an den Hinterkopf gehalten und geschossen.