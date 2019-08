78-jähriger Mann in Schacht gestürzt

Mosbach.Ein 78-jähriger Mann war am Montag gegen 11.30 Uhr in der Straße „Am Henschelberg“ in Mosbach mit Reinigungsarbeiten um den auf seinem Privatgrundstück befindlichen Schacht beschäftigt. Während dieser Tätigkeit rutschte er aus und fiel in den circa vier Meter tiefen Schacht. Für die Erstversorgung des ansprechbaren Mannes wurde ein Rettungshelfer abgeseilt. Die Bergung erfolgte schließlich durch den Einsatz der Drehleiter der freiwilligen Feuerwehr Mosbach. Der leicht verletzte Mann wurde durch das DRK in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes waren die Eisenbahnstraße und die Straße „Am Henschelberg“ voll gesperrt. Bild: Sabine Braun

