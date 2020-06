56-Jähriger stirbt an Unfallstelle

Schollbrunn.Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 3929 zwischen Schollbrunn und Weisbach ist am Dienstagabend ein 56 Jahre alter Mann gestorben. Gegen 21 Uhr, kam der Fahrer eines Renault Twingo an der Bushaltestelle „Mühle“ aus unbekannter Ursache in einer Senke von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Für den in seinem Auto eingeklemmten 56-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 6000 Euro.

