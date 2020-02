35-Jähriger schlägt auf Auto ein

Mosbach.In einem psychischen Ausnahmezustand befand sich vermutlich ein 35-Jähriger am Dienstag in Mosbach. Der Mann hielt sich in der Eisenbahnstraße auf dem Parkplatz eines Kleidungsgeschäfts auf und schlug dort die Scheibe eines parkenden Pkw ein. Aus dem Auto entwendete er mehrere Getränke.

Zeugen wurden auf den randalierenden Mann aufmerksam und versuchten ihn aufzuhalten. Statt sich jedoch zu beruhigen, drohte er den Personen und machte sich auf den Weg zum Kleidungsgeschäft. Dort schmiss er erst die Ständer vor dem Laden um und wütete dann im Innenraum weiter. Die alarmierte Polizei traf kurze Zeit später ein. Der 35-Jährige war inzwischen schon geflüchtet, wurde aber wenig später vor dem Bahnhof in Gewahrsam genommen.

