23-Jähriger starb an der Unfallstelle

Mosbach.Nach einem Verkehrsunfall mit tödlichen Ausgang am Donnerstagabend, gegen 19.25 Uhr, in Mosbach wird ein dunkler VW Golf dringend gesucht. Die Person am Steuer des Golfs sowie ein 23-jähriger Motorradfahrer überholten auf der Neckarelzer Straße (B 27) in Richtung Neckarelz fahrend auf dem rechten Fahrstreifen einen Pkw.

Nach dem Überholvorgang wechselte der VW nach links und musste Zeugenangaben zufolge aufgrund einer roten Ampel, kurz vor der alten Neckarelzer Straße, zügig bremsen. Der Suzuki-Fahrer wechselte mit seiner Maschine ebenfalls zurück auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei wohl, dass der VW vor ihm anhielt. Beim Versuch, dem Pkw auszuweichen, stürzte der Motorradfahrer und prallte mit dem Kopf gegen einen Laternenmast rechts neben der Fahrbahn. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen starb der junge Mann noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war in Richtung Neckarelz für rund zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme über die Gegenfahrstreifen umgeleitet.

Aufgrund von Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass der Motorradfahrer sowie die Person am Steuer des Golfs vor dem Unfall zügig auf der Odenwaldstraße und Neckarelzer Straße unterwegs waren und sich immer wieder gegenseitig und andere Fahrzeuge überholten. Deshalb wird der Golf nun dringend gesucht. Der Fahrer oder die Fahrerin hielt an der Unfallstelle nur kurz an und fuhr anschließend davon, ohne Personalien zu hinterlassen. Es soll sich um einen dunklen VW Golf GTI handeln. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 06261/8090 bei der Polizei Mosbach melden.

