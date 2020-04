19-Jähriger prallt gegen Leitplanke

Mosbach.Als ein 19-Jähriger am Mittwoch gegen 16.30 Uhr mit seinem Audi auf der Landstraße Richtung Reichenbuch unterwegs war, musste er an der Steige in Mosbach kurz vor der Einmündung zum Schreckhof einem entgegenkommenden Fahrzeug nach rechts ausweichen. Dabei geriet der 19-Jährige ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Der junge Mann blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von mehr als 13 500 Euro.

Die Polizei in Mosbach, Telefon 06261/8090, sucht zur Aufklärung des Unfalls den Fahrer des Autos im Gegenverkehr. Dabei handelt es sich vermutlich um einen silbernen Kombi. Gesucht wird außerdem der Fahrer eines beigen Kleinwagens, der hinter dem Audi fuhr.

