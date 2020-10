16-Jähriger wieder aufgetaucht

Mosbach.Der 16-jährige Jugendliche, der am Donnerstag gegen 17 Uhr im Bereich der Neckarburkener Straße in Mosbach aus einer Jugendeinrichtung getürmt war, ist wohlbehalten aufgefunden worden. Nachdem die Mutter des Jungen die Polizei verständigte und mitteilte, dass ihr Sohn aus der Jugendeinrichtung in den Wald geflüchtet war, begannen die Beamten mit einer großangelegten Suchaktion. Hierbei konnte der Jugendliche zunächst trotz des Einsatzes eines Hubschraubers und Suchhunden nicht gefunden werden. Am Freitag wurde der 16-Jährige, gegen 10 Uhr, wohlbehalten durch Familienangehörige in Nähe der Jugendeinrichtung aufgegriffen, die Suchmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt.

