15 Anrufe von falschen Polizisten

Mosbach.Mindestens 15 Mal riefen Unbekannte, die sich als Polizeibeamte ausgaben, zwischen Sonntagabend und Montagvormittag bei Bürgern aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, vorrangig aus dem Ortsnetzbereich Mosbach, an. Die Geschichte, die der angebliche Kriminalkommissar am Telefon erzählte, war laut der Polizei stets ähnlich. Es seien Straftäter festgenommen worden, die Notizzettel bei sich trugen, auf denen die Adresse der Angerufenen befand. Diese verhielten sich nach derzeitigen Erkenntnissen aber alle richtig und legten entweder auf oder verständigten umgehend die echte Polizei. Zu einem Vermögensschaden oder einer Geldübergabe an die unbekannten Anrufer kam es deshalb nicht.

