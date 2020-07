1000 Euro gespendet

Mosbach.1000 Euro für das Projekt „Mein Schutzengel“ sind das Ergebnis eines Gewinnspiels, das durch das Mosbacher Unternehmen Kletti´s Genussboutique initiiert worden war.

Übergeben wurde die Summe dieser Tage von Lara Roth und Eric Kletti an Melanie Arnold und Laura Schork von der Beratungsstelle für Kinderschutz des Landratsamts im Beisein des Vorsitzenden des Vereins Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis, Landrat Dr. Achim Brötel, sowie des Vizepräsidenten des Polizeipräsidiums Heilbronn, Martin Feigl, und der Leiterin der Mosbacher Außenstelle Prävention des Polizeipräsidiums Heilbronn, Pamela Friedel. Diese dankten den Spendern für ihre Initiative und den stolzen Beitrag für das 2014 ins Leben gerufene Projekt.

Das Projekt „Mein Schutzengel“ ist zwischenzeitlich in fünf Städten und Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis etabliert. In Zusammenarbeit mit lokalen Einrichtungen und Geschäften wurde dort ein Netz aus Anlaufstellen für Not- oder Problemsituationen geschaffen, um den Kleinsten ein Zeichen zu geben, dass sie Gefahren nicht hilflos gegenüberstehen. Informationen über das Projekt gibt es über die Beratungsstelle für Kinderschutz, 06261/842090, oder im Internet unter www.neckar-odenwald-kreis.de.

