Eine Party als Hauptpreis

Odenwald-Tauber.Christa Müller strahlt. „Ich habe noch nie etwas gewonnen – und nun das“, sagt sie. „Wir werden ein richtig großes Familienfest feiern.“ Und das kann die jung gebliebe 82-Jährige nun auch in vollen Zügen tun. Denn die Wahl-Mannheimerin, die vor 15 Jahren aus Stuttgart näher zu ihrer Tochter und den Enkeln gezogen ist, hat den Hauptpreis zur Serie „Hier genieße ich“ gewonnen: ein Gutschein von Straub Catering Artists. Und die Spezialisten richten nun ein Geburtstagsfest oder eine Gartenparty im Wert von 500 Euro aus. Christa Müller wurde ausgelost und hat zusammen mit mehr als 1000 anderen Lesern dieser Zeitung die richtige Lösung herausgefunden: Weihnachtsgans.

Der zweite Preis, ein Gutschein in Höhe von 200 Euro im Fachgeschäft für Küchenzubehör „Topf & Pfanne“ in Mannheim, geht an Gisela Schneider aus Walldürn. Über zwei mal zwei Eintrittskarten für das Krimidinner am 18. Januar 2020 im Best Western Plus Steubenhof Hotel in Mannheim für 79 Euro pro Karte freuen sich Günther Gerlach aus Hockenheim und Elke Moßbacher aus Bensheim. se

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019