Zwölf Kandidaten

Main-Tauber-Kreis.Der Kreiswahlausschuss des Wahlkreises 23 Main-Tauber hat in seiner öffentlichen Sitzung am 19. Januar 2021 diese zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl zum 17. Landtag von Baden-Württemberg am 14. März 2021 bekannt gemacht:

1. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE): Bewerber: Dr. Haaf, Leonhard, Kinder- und Jugendarzt i.R.. - Ersatzbewerber: Lutzmann, Philipp, Student der

...