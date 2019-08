Zwei Schwer- und eine lebensgefährlich Verletzte

Rothenburg.Gegen 10.40 Uhr kam es am Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der S 1022 Nähe der Abzweigung Brundorf (Landkreis Ansbach).

Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer fuhr als zweites Fahrzeug einer Kolonne direkt hinter einem Lkw in Richtung Rothenburg. In einer leichten Rechtskurve zog der Fahrer, nachdem er kurz geblinkt hatte, hinter dem Lkw vor und wollte diesen überholen. In diesem Moment

...