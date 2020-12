Zwei „Pioniere“ machen schnell Nägel mit Köpfen

Die ersten Senioren im Main-Tauber-Kreis sind erfolgreich gegen Corona geimpft. Zwei Igersheimer waren mit dabei – und „sind erleichtert“. Sie hoffen auf viele Nachahmer.

Main-Tauber-Kreis/Rot am See. Das Zentrale Impfzentrum in Rot am See hat seine Arbeit aufgenommen. Bis 15. Januar, dann startet auch in Bad Mergentheim die Impfkampagne, zählt der Main-Tauber-Kreis zu dessen

...