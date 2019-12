Zuversicht ist angesagt

Allerorten ist von Krisen die Rede: Übervölkerung, Migration, Klima, Terror, Kriminalität, Überwachung, Europa, Demokratie, Kirche. Selbst die, die darüber berichten, die Medien, stecken in der Krise. In jeder zweiten Rede hört man: „Die Welt ist aus den Fugen geraten.“ Es wird Schwarzmalerei betrieben, wohin das Auge reicht. Das Dystopische feiert Hochkonjunktur.

Dabei machen die, die das tun, häufig selbst einen resignativen Eindruck, obwohl sie doch eigentlich Menschen aus der Lethargie herausholen und zum Handeln motivieren wollen. Wenn dann noch der psychologische Effekt der selbsterfüllenden Prophezeiung eintritt, kann das nur noch in der Katastrophe enden. Ganz anders ist das in der Jesajalesung, die in der katholischen Kirche für den zweiten Advent vorgesehen ist. Darin wird eine universale Friedens- und Heilsvision präsentiert, und das, obwohl die Welt zur Zeit des Propheten Jesaja von Gewalt, Hass und Unheil geprägt war. Dafür wählt Jesaja wunderbar paradiesische Bilder und Worte: Der Wolf weilt beim Lamm, Kuh und Bärin weiden zusammen, der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling vergnügt sich an der Höhle der Viper, nirgendwo wird man Böses oder Zerstörerisches tun. Ich frage mich, ob in der heutigen Zeit eine solch utopische Ankündigung überhaupt noch wahrgenommen, geschweige denn ernstgenommen würde. Träumerei, Spinnerei, Weltflucht, Realitätsverlust würde es wohl heißen.

Und wenn man am Montag nach dem ersten Adventswochenende in die Zeitung schaut, scheint es tatsächlich unangebracht zu sein, sich unrealistische Hoffnungen zu machen. Hier nur ein paar Schlagzeilen aus der Rubrik Würzburger Polizeibericht: Mit Stuhl um sich geschlagen, Frau wurde sexuell belästigt, 21-Jähriger mit Faustschlag verletzt, Rettungskräfte bei Einsatz behindert …

Doch Jesaja ist natürlich nicht so naiv, nicht zu wissen, dass der Heilszustand nicht einfach so eintritt. Es funktioniert nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Nämlich, wenn einer kommt mit einem Leitungsstil völlig neuer Qualität. Er erwartet einen Friedensfürsten, der ganz bestimmte Geistesgaben mitbringt. Diese sind notwendig, um Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen.

Der Heilsbringer ist einer, der hinter die Kulissen schaut, Zusammenhänge analysiert und daraus ableitet, was notwendig ist, zu tun. Das sind die Gaben der Weisheit, der Einsicht und der Erkenntnis. Dieser ist auch offen für andere Meinungen und alternative Wege, hat aber auch die notwendige Dynamik und das Selbstvertrauen, um das, was er dann für richtig hält, durchzusetzen. Das sind die Gaben des Rates und der Stärke. Und dabei ist er sich immer bewusst, dass er nicht alles selbst vermag. Das ist die Gottesfurcht, welche heute kaum mehr vorzufinden ist, aber gerade besonders wichtig wäre.

Die von Jesaja beschriebenen Fähigkeiten sind angesichts der gegenwärtigen Probleme unserer Welt wieder hochaktuell. Sie können als Modell für uns alle dienen. Wenn wir uns diese zu eigen machen, mit ihnen die bestehenden Herausforderungen angehen und sie bearbeiten, werden wir der Zukunft nicht hilflos ausgeliefert sein. Genau diese Zuversicht will uns Weihnachten vermitteln. Der Advent bietet sich dazu an, diese zu aktivieren.

Andreas Steffel, Leiter Katholische Erwachsenenbildung, Dekanat Mergentheim

