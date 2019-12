Zustimmung über Vorratsgründung kam nicht zustande

Main-Tauber-Kreis.Zum Selbstläufer wurde der tagesordnungspunkt „Gründung einer Vorratsgesellschaft für den Betrieb eines oder mehrerer Medizinischen Versorgungszentren“ (MVZ) zum Erstaunen des Landrats. Der hatte in seinen einleitenden Worten darauf verwiesen, dass das Thema ja vorberaten sei und harte nun auf eine zügiges Durchwinken.

Doch weit gefehlt. Hätte ein Antrag auf Vertagung des Themas durch Manfred Schaffert (CDU), dem bei vier Nein-Stimmen mehrheitlich zugestimmt wurde, die Diskussion nicht jäh beendet, hätten mindestens noch sieben auf der Rednerliste stehende Kreisräte das Wort ergriffen. Abgeschlossen, so viel wurde klar, war die Meinungsbildung bei der Vorberatung aber nicht.

Als 20-prozentiger Mitgesellschafter an der Gesundheitsholding Tauberfranken und somit mittelbar am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim beteiligt, werde aufgrund fehlender Nachfolger für freiwerdende Arztsitze immer wieder gefragt, ob das Caritas-Krankenhaus oder das Krankenhaus Tauberbischofsheim nicht im Rahmen eines MVZ die Nachfolge übernehmen könne, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Da eine Übernahme eines Kassenarztsitzes nur im Rahmen eines MVZ möglich ist, soll deshalb eine Gesellschaft auf Vorrat eingerichtet werden, die schnell handlungsfähig sein kann. „Die in der Vergangenheit gegründete Vorratsgesellschaft wurde an die Hohenloher Krankenhaus gGmbH veräußert“, heißt es.

An diesem Satz stieß sich Thomas Kraft (SPD). Er fragte, ob der Kreistag bei einem Verkauf nicht von seinem Zustimmungsvorbehalt Gebrauch machen müsste, sprich, ob der Kreistag nicht übergangen worden sei. Generell meinte er, dass ein MVZ eine Lösung sein kann, um die ärztliche Versorgung sicherzustellen. Es könnte aber auch sein, dass ein MVZ der übermächtigen Holding eine Konkurrenz zu den niedergelassenen Ärzten sein könne. „Da brauche ich mehr Sicherheit“, so Kraft.

Frank Menikheim (Freie Wähler) bekannte, dass er zum jetzigen Zeitpunkt gegen einen solchen Beschluss sei. Es sei nicht klar, wie sich ein MVZ auf den ländlichen Raum auswirke. Zunächst einmal sollte der Status quo im Landkreis in den Blick genommen und der Fokus auf die Ärztegewinnung gelegt werden.

Obgleich Landrat Reinhard Frank beteuerte, dass es sich bei der Vorratsgesellschaft lediglich um eine „rechtliche Hülle“ handele, bat Joachim Döffinger (CDU) seine Kreistagskollegen, den Beschlussantrag abzulehnen. „Die Kommunen suchen händeringend nach Allgemeinmedizinern“, so Döffinger. Aus einem MVZ könnten Ärzte für das Krankenhaus rekrutiert werden.

Klaus Wunderlich (CDU) nahm die Feststellung des Landrats auf, dass bei der Gründung eines MVZ die Abstimmung mit der Ärzteschaft notwendig sei. Dennoch appellierte er, vor einer Entscheidung noch einmal über das Thema zu reden.

Dr. Christina Baum (AfD) zeigte sich erfreut über die Kritik. Man müsse sich vor Augen führen, dass MVZ der Einstieg in eine andere als die Hausarztstruktur bedeute. Sie kenne das den MVZ ähnliche Poliklinikmodell der DDR, favorisiere aber das individuelle Hausarztmodell. Baum sprach sich für mehr Bemühungen aus, um Hausarztpraxen zu besetzen.

Ihr Fraktionsvorsitzender Dr. Rolf Müller hatte sich in seiner Haushaltsrede wenig später für die Einrichtung von Medizinischen Versorgungszentren ausgesprochen.

Auch Rainer Moritz (Bündnis90/Die Grünen) stellte sich nicht gegen MVZ. „Wir denken, dass MVZ die Zukunft sind“, so Moritz. Damit einher gehe eine Stärkung der Krankenhäuser. Für problematisch hielt er allerdings einen „Blankobeschluss“.

Mit seinem Basta-Antrag beendete Manfred Schaffert die Diskussion. Offene Fragen seien zu klären. Und wenn die Gesundheitsholding die bereits gegründete Gesellschaft einfach verkauft hätte, müsste sie jetzt eben warten. Überhaupt stelle sich in dieser Sache die Frage nach dem Mitspracherecht des Kreistags. hvb

